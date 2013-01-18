Минчане недовольны темпами уборки снега

Новости Беларуси. Снежный циклон покидает Беларусь. Температура пошла в минус. К вечеру похолодает ещё больше. И на Крещение синоптики обещают ночью до минус 20.

Снежную норму январь выполнил с лихвой. За сутки на юго-востоке Витебской области выпала декадная норма осадков, в Минске треть месячной нормы. Наибольшая высота снежного покрова в настоящее время сформировалась в Орше - 21 сантиметр.

Уборка улиц продолжается. На дороги страны за минувшие сутки выехало более 2 тысяч снегоуборочных машин. Высыпано 14 тысяч тонн песко-соляных смесей и реагентов. А в столице вывезено рекордное количество снега. Коммунальщики трудятся не покладая рук. Однако сугробов пока хватает. Во дворах буксуют автовладельцы, немало преград на пути и у пешеходов.

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