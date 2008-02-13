Массовыми задержаниями закончился свадебный банкет в Гомеле

Сотрудники правоохранительных органов провели учения по ликвидации массовой пьяной драки. Накануне вечером в милицию поступил сигнал: "тревожная кнопка" сработала в одном из кафе города. На ликвидацию происшествия было брошено более 70 сотрудников различных силовых структур. На восстановление общественного порядка в кафе ушло всего 20 минут. Спецоперация успешно завершена: виновники задержаны. К счастью, ситуация была смоделирована.



Место для проведения учений выбрано не случайно: здесь в конце ноября прошлого года произошел реальный конфликт. Тогда, для усмирения драки, милиционерам пришлось применить табельное оружие.