Под Минском перевернулась Toyota. Пострадали водитель и 8-летний пассажир

Новости Беларуси. Toyota с 8-летним мальчиком в салоне перевернулась под Минском на молодечненской трассе Р28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Происшествие случилось на 14-м километре автодороги. Минчанин, управляя автомобилем, ехал в направлении Минска в крайней левой полосе движения. Водитель не учел погодные условия, и машину занесло. Она вылетела в правый кювет и опрокинулась. В салоне автомобиля на заднем сидении находился 8-летний пассажир. Он был в детском удерживающем кресле и пристегнут ремнем безопасности. Водитель и ребенок находятся в больнице. По факту ДТП проводится проверка.