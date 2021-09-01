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Под Минском перевернулась Toyota. Пострадали водитель и 8-летний пассажир

01 сентября 2021 17:16
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Новости Беларуси. Toyota с 8-летним мальчиком в салоне перевернулась под Минском на молодечненской трассе Р28, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском перевернулась Toyota. Пострадали водитель и 8-летний пассажир-1

Происшествие случилось на 14-м километре автодороги. Минчанин, управляя автомобилем, ехал в направлении Минска в крайней левой полосе движения. Водитель не учел погодные условия, и машину занесло. Она вылетела в правый кювет и опрокинулась. В салоне автомобиля на заднем сидении находился 8-летний пассажир. Он был в детском удерживающем кресле и пристегнут ремнем безопасности. Водитель и ребенок находятся в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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