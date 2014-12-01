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Массовая гибель птиц в Пинске: пернатые падают с деревьев и бьются в конвульсиях

01 декабря 2014 16:43
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Новости Беларуси. В центре Пинска массово гибнут птицы. Мертвых ворон, галок и грачей в историческом центре города десятками ежедневно убирают работники коммунальных служб. На дороге, тротуарах, под деревьями и кустами. Речь идет о территории вдоль улицы Ленина.

Очевидцы говорят, что птицы неожиданно падают с деревьев на землю и несколько минут бьются в конвульсиях. Есть предположения, что пернатые чем-то отравились.

Сейчас специалисты ищут причины гибели птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Селивон, главный специалист Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Проверяем те места, где данная колония птиц может питаться. И, соответственно, может быть, где-то в этом месте мы найдем тоже какие-то падшие особи для того, чтобы определить хотя бы, если они травятся, в каком месте это происходит.

# происшествия # Птицы Беларуси # Павел Селивон

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