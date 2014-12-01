Массовая гибель птиц в Пинске: пернатые падают с деревьев и бьются в конвульсиях

Новости Беларуси. В центре Пинска массово гибнут птицы. Мертвых ворон, галок и грачей в историческом центре города десятками ежедневно убирают работники коммунальных служб. На дороге, тротуарах, под деревьями и кустами. Речь идет о территории вдоль улицы Ленина.

Очевидцы говорят, что птицы неожиданно падают с деревьев на землю и несколько минут бьются в конвульсиях. Есть предположения, что пернатые чем-то отравились.

Сейчас специалисты ищут причины гибели птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Селивон, главный специалист Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Проверяем те места, где данная колония птиц может питаться. И, соответственно, может быть, где-то в этом месте мы найдем тоже какие-то падшие особи для того, чтобы определить хотя бы, если они травятся, в каком месте это происходит.