Массовая драка в кафе в Пинске: 3 человека попали в реанимацию, разгромлено почти все заведение

Новости Беларуси. Выясняются подробности массовой драки в Пинске. Трое ее участников находятся в реанимации. В потасовке пострадал десяток человек.

Драка в одном из кафе города произошла 8 января. Причина конфликта устанавливается. По-видимому, она весомая. Участники потасовки разгромили почти все в заведении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Борчук, следователь по особо важным делам управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены различные экспертизы, допрашиваются свидетели.

9 пострадавших в ходе драки помещены в больницу, причем трое из них находятся в тяжелом состоянии, в реанимации. Трое человек Следственным комитетом задержаны. Остальные участники драки в настоящее время разыскиваются.