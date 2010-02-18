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Маоисты сожгли деревню и убили девять человек на северо-востоке Индии

18 февраля 2010 15:51
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ЧП случилось этой ночью. Более сотни вооруженных боевиков ворвались в одну из деревень округа Джамуи. Экстремисты стреляли по мирным жителям и поджигали дома.Ранения получили 12 человек. Еще 10 жителей деревни боевики взяли в плен. Индийские маоисты объявили своей целью «освобождение деревенской бедноты от гнета капиталистов». Они укрываются в лесах и периодически нападают на деревни, отказывающиеся им помогать, атакуют чиновников и полицейских.
# происшествия

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