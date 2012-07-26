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Маньяк, убивший 12 человек на премьере фильма «Бэтмен», предварительно отправил психиатру ноутбук с планами преступления

26 июля 2012 13:16
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Новости США. Правоохранительные органы сообщают, что 24-летний Джеймс Холмс Иган, он же Джокер, отправил пакет с ноутбуком психиатру на адрес своего университета 12 июля.  Напомним, преступление было совершено 20 июля.

Пресс-секретарь университета Жак Монтгомери в письменном заявлении сообщил, что подозрительный пакет был доставлен в университет по почте 23 июля и был немедленно передан властям. На данный момент полиция выясняет был ли убийца знаком с психиатром.

Внутри посылки была записная книжка, наполненная подробностями о том, как Джокер собирается убивать людей. Так же найдены чертежи и рисунки планов резни.

По данным полиции Авроры, во время совершения преступления Джокер имел при себе 3 вида огнестрельного оружия, бронежилет и противогаз. Преступник убил 12 человек, 58 получили ранения. Официальное обвинение будет ему предъявлено до 30 июля, сообщает ctv.by со ссылкой на FoxNews.com.

# происшествия # Перестрелка

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