Маньяк, убивший 12 человек на премьере фильма «Бэтмен», предварительно отправил психиатру ноутбук с планами преступления

Новости США. Правоохранительные органы сообщают, что 24-летний Джеймс Холмс Иган, он же Джокер, отправил пакет с ноутбуком психиатру на адрес своего университета 12 июля. Напомним, преступление было совершено 20 июля.



Пресс-секретарь университета Жак Монтгомери в письменном заявлении сообщил, что подозрительный пакет был доставлен в университет по почте 23 июля и был немедленно передан властям. На данный момент полиция выясняет был ли убийца знаком с психиатром.

Внутри посылки была записная книжка, наполненная подробностями о том, как Джокер собирается убивать людей. Так же найдены чертежи и рисунки планов резни.



По данным полиции Авроры, во время совершения преступления Джокер имел при себе 3 вида огнестрельного оружия, бронежилет и противогаз. Преступник убил 12 человек, 58 получили ранения. Официальное обвинение будет ему предъявлено до 30 июля, сообщает ctv.by со ссылкой на FoxNews.com.