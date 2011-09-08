Крушение Як-42 под Ярославлем. Расследование

В Ярославской области продолжается расследования причин крушения самолёта «Як-42». Трагедия, которая случилась накануне, унесла жизни 43 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Пролить свет на ее причины, возможно, помогут бортовые самописцы. В Ярославской области с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур.

Место катастрофы до сих пор оцеплено. Сотрудники МЧС еще утром завершили осмотр обломков самолета. Найдены тела всех 43 погибших. Сейчас идет процедура опознания. В некоторых случаях понадобится генетическая экспертиза. Родственникам погибших оказывается психологическая поддержка.

Выживших в катастрофе двое. Бортинженеру Александру Сизову и хоккеисту Александру Галимову этой ночью сделаны первые операции. Сегодня их перевезли в больницы Москвы. Состояние крайне тяжелое.

Эльфия Сметанина, тетя пострадавшего хоккеиста Александра Галимова:

Надежда всегда есть. Состояние тяжёлое. Вчера вечером мы были у него — 90% ожогов.

Александр Дегтярев, главный врач ярославской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьёва:

Проводится очень интенсивное лечение, удается сохранить состояние Галимова на одном уровне.

На борту самолета были и белорусы. Руслан Салей хотел вылететь в Минск ранее. К сожалению, в день крушения хоккеист был в Ярославле, тренировался с командой и был зарегистрирован на рейс. Все главные успехи отечественной ледовой дружины неразрывно связаны с именем Руслана Салея. Капитан сборной Беларуси на Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Выступал за национальную сборную Беларуси. В НХЛ провел 912 игр. Финалист Кубка Стэнли. Хотел помочь «Локомотиву» завоевать кубок Гагарина. Только влился в состав российского клуба. На льду «Минск-Арены» он должен был сыграть свой первый матч за ярославский «Локомотив». У Руслана Салея остались трое детей. Младшая дочка родилась в марте.

Василий Панков, нападающий сборной Беларуси по хоккею (1989-2002 гг.):

Он был на ведущих ролях, один из самых сильных и перспективных защитников. Он на чемпионате мира ещё помог бы и на следующей олимпиаде тоже. Но судьба распорядилась так.

Владимир Денисов, защитник хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Я прислушивался к его советам. Смотрел на него как на старшего друга, товарища, брата. Он мне много помогал, много давал советов. Для меня до сих пор это шок.

В списке погибших уроженец Беларуси — тренер по физической подготовке «Локомотива» — Николай Кривоносов. Сын известного хоккеиста Ивана Кривоносова. Тренировку в Новополоцкой хоккейной школе сегодня начали с минуты молчания. Тренеры до сих пор в случившиеся верят с трудом. Ведь именно здесь с трехлетнего возраста буквально вырастили настоящую звезду. Сергея Остапчука привел папа — тоже хоккеист. Уже с первых шагов на льду было понятно, что у мальчика есть талант.

Андрей Коробов, первый тренер Сергея Остапчука:

Он пришел в группу 86-го года рождения, сам будучи на 4 года младше. Но тогда уже выделялось катание. Вот это упорство, он прогрессировал, начал расти. Он ведь всегда говорил, когда приезжал: «Я хочу играть на очень высоком уровне». И, в принципе, ему это удалось.

Владимир Пульвер, директор ДЮСШ «Химик» г. Новополоцк, тренер Сергея Остапчука (1996-2001 гг.):

Играл со старшими командами, никого не боялся, постоянно лез и забивал. Ждали в этом году всплеска его результатов, постоянно играл в основном составе уже в предсезонной подготовке. Так все получилось.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Что стало причиной крушения самолета? Ответы ищут следователи. Версия о том, что не хватило взлетно-посадочной полосы для разбега, не подтвердилась. Метеоусловия тоже были нормальными — видимость 10 километров и слабый ветер.

Основных версий две: человеческий фактор или же неисправность техники. Пролить свет на случившиеся, возможно, помогут черные ящики. Они обнаружены в хвосте самолета и уже подняты со дна реки, переданы на расшифровку. Со счетов не снимается и качество топлива, которое могло вызвать сбой в работе машины.

Белорусские специалисты будут включены в состав комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Владимир Маркин, глава управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ:

Сейчас следователи прорабатывают версии, связанные с отказом техники или ошибкой пилотирования. Следов взрывчатых веществ на месте падения не обнаружено. Кроме того, установлено, что разбившийся Як-42 выполнял чартерный рейс, вылетел из аэропорта в запланированное время и осуществлял взлёт по единственной в этом аэропорту взлётно-посадочной полосе в штатном режиме.

В составе «Локомотива» выступали хоккеисты сборных Беларуси, России, Чехии, Словакии, Швеции, Латвии. Всех сегодня объединило общее горе.

Чемпионат КХЛ начнется на следующей неделе. «Локомотив» будет играть. Продолжит выступление молодой состав. Игроки клубов КХЛ тоже готовы выйти на лед за ярославскую хоккейную команду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».