Хоккейные болельщики несут цветы и зажигают свечи — крушение Як-42 унесло жизни граждан девяти стран

Трагическое происшествие стало настоящим шоком для белорусских болельщиков, ожидавших встречи с одной из сильнейших и звездных команд Континентальной хоккейной лиги.

В нашей стране хоккей — спорт номер один. И белорусы с особой болью восприняли гибель ярославской команды. С минувшего вечера болельщики и просто сопереживающие несут к «Минск-Арене» цветы и зажигают свечи. Они говорят искренние слова соболезнования и глубоко приняли к сердцу случившуюся трагедию. Многие собираются прийти вечером на «Минск-арену».

По решению Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня в 19.00 в культурно-спортивном комплексе «Минск-Арена», в то время, когда должен был пройти матч между клубами «Локомотив»-Ярославль и «Динамо-Минск», состоится вечер-реквием, посвященный памяти хоккеистов «Локомотива». Федерация хоккея Республики Беларусь приглашает всех болельщиков, которые приобрели билеты на этот матч, принять участие в траурном мероприятии.

Средства от продажи билетов на отмененную игру минское «Динамо» перечислит ярославскому клубу для оказания поддержки семьям погибшим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Катастрофа Як-42 унесла жизни граждан девяти стран — России, Украины, Беларуси, Латвии, Словакии, Чехии, Канады, Швеции и Германии. В посольствах приспущены флаги.

Беларусь:

Россия:

Латвия:

Чехия: