Александр Галимов: «Не уносите меня, поговорите со мной!»

Бортпроводника Александра Сизова и хоккеиста Александра Галимова привезли через полчаса после катастрофы в реанимационном отделении больницы имени Соловьева в Ярославле. Оба были в сознании, пишут журналисты.

«Не уносите меня, поговорите со мной, - умолял тех, кто был рядом Александр Галимов. К хоккеисту пустили жену, родителей и тещу, после чего ему дали сильное успокоительное. «Саша всегда уходил с поля последним, - шептали болельщики «Локомотива», собравшиеся во дворе больницы.

Галимова позже отправили в московский институт хирургии имени Вишневского, а Сизова - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Состояние обоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

К лечению Галимова уже подключился главный ожоговый врач РФ, руководитель ожогового центра института Вишневского профессор Андрей Алексеев.