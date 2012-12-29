Крушение самолёта в аэропорту «Внуково». Погибли люди

Новости России. Самолет авиакомпании Red Wings разбился при посадке в аэропорту «Внуково». Лайнер развалился на три части, носовая часть вылетела на Киевское шоссе. Правый двигатель и крыло самолета сгорели.

Как сообщают РИА-Новости, в результате крушения погибли четыре человека. Всего на борту находились восемь человек.

Члены экипажа самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings застрахованы от несчастного случая на 10 тысяч долларов каждый, судно – на 28 миллионов долларов. Средний налет самолета в месяц – 174 часа, средняя продолжительность рейса – 3,7 часа.

По факту происшествия проводится проверка. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что предварительная причина трагедии – ошибка пилотов, возбуждено уголовное дело.

Обновлено 30.12.2012

На месте ЧП всю ночь работали эксперты. Черные ящики уже переданы на расшифровку. На данный момент рассматриваются три версии: ошибка пилотирования, метеоусловия и техническая неисправность. Установлено, что самолетом управляли опытные пилоты.

Сейчас картину случившегося по секундам восстанавливают члены специальной комиссии. Изучаются записи переговоров летчиков и диспетчеров, а также кадры сделанные авторегистратором.

В результате ЧП на месте погибли оба пилота, бортинженер и одна из стюардесс. Еще одна из борт сопровождающих умерла в больнице не приходя в сознание. Состояние остальных троих членов экипажа врачи оценивают как стабильное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.