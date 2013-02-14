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Крушение самолёта с футбольными болельщиками на борту в Донецке. Число жертв растёт

14 февраля 2013 06:22
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Новости Украины. Вчера поздно вечером самолет Ан-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевший рейсом «Одесса-Донецк», совершил аварийную посадку под Донецком, после чего загорелся. На борту находились 44 человека. По последним данным пятеро из них погибли.

Возможной причиной аварии стал отказ двигателя. По словам одного из пассажиров рейса, часть людей сумела спастись через разлом фюзеляжа.

Чартер был организован авиакомпанией для болельщиков, летевших на футбольный матч «Шахтер» – «Боруссия». Об этом журналистам сообщил председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий. По информации одесских СМИ, среди пассажиров были и высокопоставленные чиновники Одесского горсовета и Одесского облсовета.

Осмотр места происшествия продолжается, проводятся следственные действия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли правоохранители, работники прокуратуры и СБУ.

# происшествия # Авиакатастрофа

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