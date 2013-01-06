Прямой эфир

Кровавая расправа в Авроре. Мужчина расстрелял троих родственников

06 января 2013 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Минувшей ночью Аврору, штат Колорадо потрясла новая трагедия со стрельбой. Преступник застрелил троих людей в жилом доме. Одной женщине удалось спаслась, она убежала. Погибшие двое мужчин и женщина – ближайшие родственники убийцы. Мотивы чудовищной расправы ещё предстоит выяснить.

Полиция оцепила район и эвакуировала жителей. Переговоры велись в течение шести часов, но сдаться убийца отказался. В какой-то момент он подошел к окну на втором этаже и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Они открыли ответный огонь и попали в стрелка. Ранение оказалось смертельным.

Как стало известно, вооруженным преступником оказался  33-летний местный житель Сонни Арчулета. По словам соседей, он всегда был вежлив и любил мотоциклы.

Напомним, в июле прошлого года этом же городе на премьере фильма «Темный рыцарь» стрельбу устроил 24-летний Джеймс Холмс. Молодой человек, одетый в костюм злейшего врага Бэтмена, убил в кинотеатре 12 человек, около 60 были ранены. 

# происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
В Бразилии кот пытался пронести в тюрьму напильник и мобильник
06 января 2013 14:17

В Бразилии кот пытался пронести в тюрьму напильник и мобильник

В Узденском районе сгорел уникальный храм. Таких в стране больше нет
06 января 2013 13:52

В Узденском районе сгорел уникальный храм. Таких в стране больше нет

25-тонный кран обрушился на стройплощадке в Гомеле
05 января 2013 14:16

25-тонный кран обрушился на стройплощадке в Гомеле