Кровавая расправа в Авроре. Мужчина расстрелял троих родственников

Новости США. Минувшей ночью Аврору, штат Колорадо потрясла новая трагедия со стрельбой. Преступник застрелил троих людей в жилом доме. Одной женщине удалось спаслась, она убежала. Погибшие двое мужчин и женщина – ближайшие родственники убийцы. Мотивы чудовищной расправы ещё предстоит выяснить.

Полиция оцепила район и эвакуировала жителей. Переговоры велись в течение шести часов, но сдаться убийца отказался. В какой-то момент он подошел к окну на втором этаже и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Они открыли ответный огонь и попали в стрелка. Ранение оказалось смертельным.

Как стало известно, вооруженным преступником оказался 33-летний местный житель Сонни Арчулета. По словам соседей, он всегда был вежлив и любил мотоциклы.

Напомним, в июле прошлого года этом же городе на премьере фильма «Темный рыцарь» стрельбу устроил 24-летний Джеймс Холмс. Молодой человек, одетый в костюм злейшего врага Бэтмена, убил в кинотеатре 12 человек, около 60 были ранены.