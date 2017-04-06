Два внедорожника столкнулись в Воронежской области, погибла 68-летняя белоруска

Новости Беларуси. В ДТП в Воронежской области России погибла пенсионерка из Беларуси. Это произошло накануне поздно вечером на трассе «Дон». Столкнулись два внедорожника. Одним из них управлял 41-летний житель Брестской области. В салоне этого автомобиля в момент столкновения и находилась погибшая. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Куликова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Воронежской области:

41-летний водитель допустил столкновение с автомобилем под управлением 58-летнего жителя Краснодара. В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летняя женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где позже скончалась. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.