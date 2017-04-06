Десантник спас жизнь сослуживцу: видео операции появилось в сети

Новости Беларуси. Десантник спасает жизнь сослуживцу. Видео, на которое попал случай, едва не закончившийся трагедией, 6 апреля появилось в сети. На учениях в Витебской области из-за резкого порыва ветра произошло схождение двух парашютистов. На высоте около 80 метров рядовой Дмитрий Страчук погасил основной купол парашюта товарища и они благополучно приземлились.

Поступок военнослужащего 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады высоко оценило руководство. Схождение парашютистов – крайне опасная ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.