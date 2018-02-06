Коммунальная авария в центре Минска: без горячей воды и отопления остались 20 домов

Новости Беларуси. Коммунальная авария в центре города. Из-за прорыва теплосетей без горячей воды и отопления остались жители более 20 жилых домов в районе железнодорожного вокзала, отключены также административные здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Клубы пара поднимались над Михайловским сквером, именно там работали аварийные бригады.