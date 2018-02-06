Коммунальная авария в центре Минска: без горячей воды и отопления остались 20 домов

Новости Беларуси. Коммунальная авария в центре города. Из-за прорыва теплосетей без горячей воды и отопления остались жители более 20 жилых домов в районе железнодорожного вокзала, отключены также административные здания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Клубы пара поднимались над Михайловским сквером, именно там работали аварийные бригады.
Александр Анцелиович, заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
В настоящее время проводится определение места повреждения. Работы ведутся в непрерывном режиме и ближайшие несколько часов работы будут закончены и восстановлено теплоснабжение потребителей.
При необходимости работы продолжат вести и ночью. Кстати, этот участок теплотрассы работает более 40 лет. Летом 2018 ее полностью заменят.