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Две семьи из Гродно лишились автомобилей во время отдыха в Европе

30 августа 2017 12:13
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Новости Беларуси. Две семьи из Гродно лишились автомобилей после отдыха на море в Европе.

По информации УВД Гродненского облисполкома, у одной гродненской семьи был украден десятилетний BMW X5 – его угнали в Болгарии со стоянки возле отеля, которая не охранялась. Это произошло ночью.

Второй инцидент произошел в Черногории. У семьи угнали автомобиль Volkswagen Tiguan с парковки, которая не охранялась. В машине находились все документы, включая паспорта.

Оба транспортных средства находятся в международном розыске.

В начале 2017 года появилась информация, что в Гродно увеличивается число автомобильных преступлений.

Чаще всего они совершаются во дворах в темное время суток, а на утро владельцы едва узнают свою машину – здесь подробнее.

# происшествия # Автомобили

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