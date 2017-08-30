Две семьи из Гродно лишились автомобилей во время отдыха в Европе

Новости Беларуси. Две семьи из Гродно лишились автомобилей после отдыха на море в Европе.

По информации УВД Гродненского облисполкома, у одной гродненской семьи был украден десятилетний BMW X5 – его угнали в Болгарии со стоянки возле отеля, которая не охранялась. Это произошло ночью.

Второй инцидент произошел в Черногории. У семьи угнали автомобиль Volkswagen Tiguan с парковки, которая не охранялась. В машине находились все документы, включая паспорта.

Оба транспортных средства находятся в международном розыске.

В начале 2017 года появилась информация, что в Гродно увеличивается число автомобильных преступлений.