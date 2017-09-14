Когда автобус №116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалась легковушка: ДТП в Каменной Горке попало на видео

Новости Беларуси. Заснул за рулем – такова предварительная версия утреннего ДТП в Каменной Горке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария произошла на улице Казимировской в 09:40. Когда автобус № 116 только отъезжал от остановки, в него на большой скорости врезалось легковое авто. Машина буквально вылетела со встречной полосы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Первую помощь мужчине, который находился за рулем, оказали водители общественного транспорта.