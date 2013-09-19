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Китайский студент утонул на Свислочи

19 сентября 2013 08:26
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Новости Беларуси. Во вторник вечером с моста в Свислочь в районе общежитий БГУ по улице Октябрьской упал молодой человек. Несчастный случай произошёл поздно вечером, когда группа студентов-иностранцев отдыхала у реки.

Минское городское отделение ОСВОДа:
Сотрудники водолазно-поисковой группы извлекли из Свислочи тело мужчины. По предварительным данным, это студент из Китая.

Прошлым летом на Свислочи недалеко от Дворца спорта столкнулись прогулочный катер и вёсельная лодка, в которой находились три человека. От удара она перевернулась, и люди оказались в воде, в опасной близости от речного трамвая. Двоих отдыхающих удалось спасти, а 28-летний мужчина утонул. По словам очевидцев и капитана катера, лодка неожиданно начала двигаться катеру наперерез. Капитан дал предупредительный сигнал и предпринял манёвр, чтобы избежать столкновения. Однако лодка не изменила движения даже после сигнала, и уйти от удара не удалось (смотрите видео).

# происшествия # Утопления

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