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Из-за угрозы взрыва из здания ж/д вокзала в Могилеве эвакуировали более 300 человек

06 июля 2015 07:30
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Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел в Могилеве в воскресенье вечером. В 17:49 неизвестная женщина сообщила по телефону, что в здании железнодорожного вокзала находится взрывное устройство. Правоохранители эвакуировали 340 человек.

Прибывшие на место спецслужбы и саперные группы провели проверку. Опасных либо подозрительных предметов или устройств обнаружено не было.  

Личность женщины, оставившей ложное сообщение, установлена.

Ею оказалась  53-летняя жительница села Хоново Могилевского района. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. 

Пресс-служба МВД:
Установлено, что звонила неработающая жительница д. Хоново Могилевского района 1962 г.р., ранее судимая за аналогичное преступление, которая помещена в УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. 
 

# происшествия # Лжеминирование

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