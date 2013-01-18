Из-за снегопада в Москве задерживаются авиарейсы

Новости России. Снегопад обрушился на российскую столицу. Обстановка на трассах крайне сложная. Многочисленные пробки, заторы и заносы.

Аэропорты Московского авиационного узла пока работают в штатном режиме, взлетно-посадочные полосы чистятся и обрабатываются реагентами. Также проводится обработка воздушных судов антиобледенительной жидкостью.

И все же рейсы задерживаются от 20 до 40 минут. Это касается и самолетов, прибывающих из Минска в Москву. Росавиация в связи со сложными погодными условиями советует пассажирам пользоваться железнодорожным транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.