Из-за снега пропало электричество в пунктах пропуска «Александровка» и «Новая Рудня» на белорусско-украинской границе

Новости Беларуси. Сильные снегопады стали причиной отключения электроэнергии в пунктах пропуска «Александровка» и «Новая Рудня» на белорусско-украинском участке госграницы. Сейчас здесь работают резервные источники, однако в течении суток на оборудовании необходимо проводить регламентные работы. И тогда оформление товаров прекращается, что приводит к образованию очередей.

Таможенный комитет рекомендует перевозчикам и физическим лицам временно переориентироваться на «Комарин» и «Новую Гуту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.