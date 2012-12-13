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Из-за снега пропало электричество в пунктах пропуска «Александровка» и «Новая Рудня» на белорусско-украинской границе

13 декабря 2012 12:51
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Новости Беларуси. Сильные снегопады стали причиной отключения электроэнергии в пунктах пропуска «Александровка» и «Новая Рудня» на белорусско-украинском участке госграницы. Сейчас здесь работают резервные источники, однако в течении суток на оборудовании необходимо проводить регламентные работы. И тогда оформление товаров прекращается, что приводит к образованию очередей.

Таможенный комитет рекомендует перевозчикам и физическим лицам временно переориентироваться на «Комарин» и «Новую Гуту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Снегопады

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