Из-за подрыва линий электропередач почти 2 миллиона человека остались без электричества в Крыму

Новости Крыма. Крым этой ночью был полностью обесточен. Без электричества остались почти 2 миллиона человек. Причина – подрывы линий электропередач, ведущих на полуостров.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Социальные объекты подключены к резервным источникам питания, в штатном режиме работает транспортная инфраструктура полуострова.

К сожалению, вырабатываемой собственной энергии пока недостаточно. В связи с этим вводится график аварийных отключений электроэнергии и подачи воды. Население будет оповещаться каждые два часа. Запасов топлива на полуострове хватит не менее чем на 30 суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.