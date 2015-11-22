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Из-за подрыва линий электропередач почти 2 миллиона человека остались без электричества в Крыму

22 ноября 2015 10:37
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Новости Крыма. Крым этой ночью был полностью обесточен. Без электричества остались почти 2 миллиона человек. Причина – подрывы линий электропередач, ведущих на полуостров.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Социальные объекты подключены к резервным источникам питания, в штатном режиме работает транспортная инфраструктура полуострова.

К сожалению, вырабатываемой собственной энергии пока недостаточно. В связи с этим вводится график аварийных отключений электроэнергии и подачи воды. Население будет оповещаться каждые два часа. Запасов топлива на полуострове хватит не менее чем на 30 суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Электроснабжение

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