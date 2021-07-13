Из-за аномальной жары на полях горят комбайны. В МЧС рассказали, как вовремя предотвратить пожар

Новости Беларуси. Градус уборочной повышается с каждым днем. На полях настоящая жара, да и аграрии работают ударно – иногда даже техника не выдерживает. В Минской области с начала страды произошло уже три пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По одному комбайну сгорело в Воложинском, Клецком и Солигорском районах. В связи с этим МЧС усиливает контроль за соблюдением техники безопасности. На полях дежурят пожарные расчеты, всю сельхозтехнику проверяют на наличие огнетушителей и других средств пожаротушения.