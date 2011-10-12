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Хулиганы пересадили Ленина на сыр

12 октября 2011 11:14
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Памятник Ленину в центре приморского города Находки преобразился за одну ночь. Утром 11 октября горожане с удивлением наблюдали вождя восседающего не на хмуром сером постаменте, а на ярко-желтой в зеленый горошек подставке.

Гранитные ступеньки, на которых сидит Ленин, хулиганы выкрасили ярко-желтой краской в зеленый «горох». Вместе со ступеньками они замазали гравировку с именем автора скульптуры — народного художника СССР Михаила Аникушина, сообщает ctv.by со ссылкой на PrimaMedia.

Виновные в результате расследования были задержаны, у них изъяли банки краски. Молодые люди признались, что раскрасили часть памятника, желая повеселить граждан и создать впечатление, что Ленин сидит на сыре. Также раскрашены были скамейки в сквере, в котором стоит памятник.

Хулиганы пересадили Ленина на сыр

# происшествия # Фотофакт

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