«Выпрыгнул в окно и убежал в лес». Задержан мужчина, который выращивал коноплю на даче

При осмотре дачи в Минском районе, где в последнее время проживал подозреваемый, были изъяты 28 горшков с растениями, похожими на коноплю, более 30 граммов марихуаны, а также электронные весы, приспособление для курения, различные удобрения, термометр, лампы со светоотражателями и вентиляторы. По месту жительства у мужчины изъяты также балаклава и протестная символика.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

Из показаний мужчины, который официально не был трудоустроен, следует, что в апреле текущего года в интернет-магазине он купил семена конопли и забрал их в закладке в лесу. Через несколько месяцев он посадил эти семена в горшки в шкафу, который оснастил специальным оборудованием. Когда в дверь постучали правоохранители, мужчина испугался, выпрыгнул в окно и убежал в лес. Однако через несколько дней, узнав о проведенном по месту жительства осмотре, он сам пришел в милицию и во всем признался.