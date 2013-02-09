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Хирург Сенненской районной поликлиники получил 4 года тюрьмы за «липовые» больничные

09 февраля 2013 13:14
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Новости Беларуси. 4 года лишения свободы с конфискацией имущества – такой вердикт в Витебской области вынесли врачу, который выписывал «липовые» больничные. Дополнительный доход хирургу Сенненской районной поликлиники приносили пациенты, желающие отдохнуть на поддельном бюллетене.

За 8 месяцев нечистый на руку эскулап успел выписать 6 фиктивных листков нетрудоспособности. Задержали врача, что называется, с поличным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Лисовский, прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области:
К нему обращались различные граждане. Кто-то злоупотреблял накануне спиртными напитками, не мог появиться на работе в таком состоянии, и по этому поводу обращался к врачу за больничным. Либо лица обращались, которым необходимо было учиться в вузах. И поскольку не оплачивается их учеба, обращались к врачу за выдачей больничных листков.

# происшествия # Медицина # Криминал # Игорь Лисовский # Прокуратура Витебской области

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