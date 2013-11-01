Группа разминирования выехала в центр Минска по звонку бдительных прохожих

Новости Минска. 1 ноября десятки прохожих стали свидетелями волнующего зрелища. Милиция и саперы с собаками оцепили один из домов на пересечении улиц Козлова и Платонова. Как выяснилось, бдительные прохожие обнаружили во дворе подозрительный сверток. Группа разминирования выехала на место сразу после звонка. К счастью, в пакете оказались только пустые контейнеры для еды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома

Такая информация всегда серьезно воспринимается. Незамедлительно на место прибыли сотрудники милиции, была направлена группа разминирования, проведена работа по обследованию. Оказалось, что в свертке обычные бытовые предметы, никакой опасности не представляющие.