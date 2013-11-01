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Группа разминирования выехала в центр Минска по звонку бдительных прохожих

01 ноября 2013 20:49
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Новости Минска. 1 ноября десятки прохожих  стали свидетелями волнующего зрелища. Милиция и саперы с собаками оцепили один из домов на пересечении улиц Козлова и Платонова. Как выяснилось, бдительные прохожие обнаружили во дворе подозрительный сверток. Группа разминирования выехала на место сразу после звонка. К счастью, в пакете оказались только пустые контейнеры для еды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома
Такая информация всегда серьезно воспринимается. Незамедлительно на место прибыли сотрудники милиции, была направлена группа разминирования, проведена работа по обследованию. Оказалось, что в свертке обычные бытовые предметы, никакой опасности не представляющие.

# Лжеминирование # происшествия

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