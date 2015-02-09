Грабитель банка в Гомельской области пойман, из 80 миллионов украденного найдено лишь 26

Новости Беларуси. В Мозырском районе нашли грабителя банка. Преступник 3 февраля вечером похитил около 80 миллионов рублей.
По данным Управления Следственного комитета по Гомельской области, мужчина проник в отделение одного из банков, угрожая кассиру ножом, похитил деньги и скрылся.При этом кассира он запер и забрал у нее мобильный телефон.
Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:
Рабочий день кассира длится до 19 часов. В тот вечер сотрудница задержалась, чтобы поработать с документами. В 19.40 потерпевшая вышла из помещения в тамбур. Неожиданно незнакомый мужчина ударил ее по лицу. Сотрудница упала, подозреваемый достал нож и под угрозой его применения стал требовать деньги. Злоумышленник забрал ключи от сейфа, сам открыл сейф, взял более 80 миллионов белорусских рублей и скрылся.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 февраля стало известно о задержании подозреваемого. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно был судим. У него изъято 26 миллионов рублей.
Напомним, последнее громкое ограбление было совершено в Минске 1 октября 2014 года. Тогда житель Гродненской области приехал в Минск, проник в пункт обмена валют и пытался похитить там около 250 млн белорусских рублей. Когда ему это не удалось, он взял в заложники сотрудницу банка. Отпустить кассира и сдать оружие злоумышленника уговаривали почти три часа. В итоге бойцы спецпотряда «Алмаз» пошли на штурм. Девушку освободили, она не пострадала. А вот нападавший был ранен, позже он скончался в больнице.