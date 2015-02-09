Грабитель банка в Гомельской области пойман, из 80 миллионов украденного найдено лишь 26

Новости Беларуси. В Мозырском районе нашли грабителя банка. Преступник 3 февраля вечером похитил около 80 миллионов рублей.

По данным Управления Следственного комитета по Гомельской области, мужчина проник в отделение одного из банков, угрожая кассиру ножом, похитил деньги и скрылся.При этом кассира он запер и забрал у нее мобильный телефон.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Рабочий день кассира длится до 19 часов. В тот вечер сотрудница задержалась, чтобы поработать с документами. В 19.40 потерпевшая вышла из помещения в тамбур. Неожиданно незнакомый мужчина ударил ее по лицу. Сотрудница упала, подозреваемый достал нож и под угрозой его применения стал требовать деньги. Злоумышленник забрал ключи от сейфа, сам открыл сейф, взял более 80 миллионов белорусских рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 февраля стало известно о задержании подозреваемого. Как оказалось, мужчина ранее неоднократно был судим. У него изъято 26 миллионов рублей.