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ГПК: отрабатываются все вероятные маршруты движения правонарушителя, в том числе и в сторону территории Украины

21 марта 2017 13:31
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Новости Беларуси. Меры безопасности усилены на белорусско-украинской границе. Это связано с инцидентом в пункте пропуска Александровка, через который накануне пытались прорваться нарушители на автомобиле марки Jeep. Задержаны два человека. Однако по имеющейся информации в салоне мог находиться еще один. Его поиски продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Организовано взаимодействие на местах со всеми правоохранительными органами Республики Беларусь, а также с украинскими пограничниками. Отрабатываются все вероятные маршруты движения правонарушителя, в том числе и в сторону территории Украины. В связи с этим усилены меры безопасности как на зеленой границе, в пунктах пропуска, так и на территории пограничной зоны. Сотрудниками погранслужб осуществляется контрольные мероприятия по законности пребывания на территории пограничной зоны лиц, транспортных средств, в том числе с применением служебных животных.

Как отмечают в пограничном ведомстве, очередей на белорусско-украинской границе в связи с усиленным контролем въезда, входа и пребывания в пограничной зоне не наблюдается.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Антон Бычковский

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