Голый мужчина пытался попасть на территорию посольства США в Москве

Новости России. Обнаженный мужчина был задержан при попытке перелезть через забор здания посольского комплекса США в Москве на Новинском бульваре.

Мужчина пояснил полицейским, что таким образом он пытался «скрыться от слежки».

Задержанный госпитализирован в психиатрическую клинику.

Напомним, в прошлом месяце автомобилисты стали свидетелями странного инцидента, произошедшего в Барановичском районе.

Женщина, на вид которой 25-30 лет, без одежды с иконой в руках просила Бога о помощи. Рядом с ней находилась девочка.

Как сообщает региональная пресса, у обочины был припаркован дорогой автомобиль. Позже стало известно, что женщина состоит на учете у психиатра.

Внутренняя гармония, душевное равновесие, ощущение счастья – все это наше психическое здоровье.

К этому, без сомнения, мы все стремимся, но далеко не всегда, к сожалению, достигаем. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни.

Иногда такой жизненной трудностью становится острая психотравмирующая ситуация: катастрофа, авария, смерть близкого. Но гораздо чаще до неврозов людей доводят длительные стрессовые ситуации. Это может быть и работа, отнимающая все силы, и сложности в личной жизни, и конфликт, из-за которого человек сильно переживает. В наш век стрессов и страстей распространенность психических недугов велика. Как бороться и куда бежать, если этот недуг коснулся вас или ваших близких? Смотрите видео.