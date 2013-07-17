Гендиректор Минского мясокомбината арестован за взятку в 4 тыс. долларов

Новости Беларуси. Бывший руководитель КУП «Минский мясокомбинат» Владимир Лазовский пойман при получении взятки в размере 4 тыс. долларов. В Управлении Следственного комитета по Минской области сообщили, что такую сумму гендиректор запросил «за предоставление первоочередного права на получение оплаты за выполненные работы одному из строительных предприятий».

Теперь он обвиняется по части 2 статьи 430 УК (получение взятки в крупном размере). Расследование по делу завершено, уже допрошены более 30 человек. На имущество и денежные средства обвиняемого на общую сумму более 5,7 млрд. рублей наложен арест. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.

Ранее, 9 июля, Владимир Лазовский был заключен под стражу, мера пресечения в отношении обвиняемого не изменялась, сообщает БелТА.

Минский мясокомбинат основан ещё в 1922 году и является крупнейшим производителем мясной продукции на территории Беларуси.

Напомним, в прошлом году при получении взятки прямо на рабочем месте был пойман гендиректор «Мозырьсоли» за взятку - 8 тыс. долларов. Незаконное денежное вознаграждение он получил от российского бизнесмена за предоставление рассрочки платежей, сообщает ctv.by.

Смотрите расследование СТВ: «Взятка: где грань между коррупцией и благодарностью».