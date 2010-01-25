Фото. Сильные холода снова парализовали Европу

В Болгарии столбик термометра опустился до –22.
Закрыт главный порт Варны. На крупнейших автострадах зафиксировано большое количество аварий.
В Нидерландах неожиданно выпавший снег превратил в каток улицы Амстердама. Движение транспорта ограничено.
В Польше резкое похолодание привело к перебоям в энергоснабжении. Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Однако около 20 тысяч человек до сих пор остаются без электричества.
По прогнозам синоптиков, аномально холодная зима в Европе может продержаться вплоть до апреля.