Фото. Сильные холода снова парализовали Европу

В Болгарии столбик термометра опустился до –22.

Закрыт главный порт Варны. На крупнейших автострадах зафиксировано большое количество аварий.

В Нидерландах неожиданно выпавший снег превратил в каток улицы Амстердама. Движение транспорта ограничено.

В Польше резкое похолодание привело к перебоям в энергоснабжении. Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Однако около 20 тысяч человек до сих пор остаются без электричества.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная зима в Европе может продержаться вплоть до апреля.