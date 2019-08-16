Двухлетний ребёнок утонул в реке в Поставском районе
Новости Беларуси. 15 августа в восьмом часу вечера в деревне Голбея Поставского района утонул двухлетний мальчик.
Как сообщает МВД Беларуси, правоохранителям о произошедшем стало известно от фельдшера скорой помощи. К указанному месту немедленно выбыла СОГ.
Установлено, что ребёнок был вместе с мамой и другими родственниками во дворе дома. В какой-то момент мальчик пропал из виду. Когда взрослые пошли искать пропавшего, его тело было обнаружено в находящейся в 200 метрах от дома реке.
Выясняются детали случившегося.
Летом 2019 года умер 6-летний житель Лунинца.
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