Двухлетний ребёнок утонул в реке в Поставском районе

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранителям о произошедшем стало известно от фельдшера скорой помощи. К указанному месту немедленно выбыла СОГ.

Установлено, что ребёнок был вместе с мамой и другими родственниками во дворе дома. В какой-то момент мальчик пропал из виду. Когда взрослые пошли искать пропавшего, его тело было обнаружено в находящейся в 200 метрах от дома реке.