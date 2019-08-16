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Двухлетний ребёнок утонул в реке в Поставском районе

16 августа 2019 06:28
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Новости Беларуси. 15 августа в восьмом часу вечера в деревне Голбея Поставского района утонул двухлетний мальчик.

Как сообщает МВД Беларуси, правоохранителям о произошедшем стало известно от фельдшера скорой помощи. К указанному месту немедленно выбыла СОГ.

Двухлетний ребёнок утонул в реке в Поставском районе-1

Фото: МВД Беларуси

Установлено, что ребёнок был вместе с мамой и другими родственниками во дворе дома. В какой-то момент мальчик пропал из виду. Когда взрослые пошли искать пропавшего, его тело было обнаружено в находящейся в 200 метрах от дома реке.

Двухлетний ребёнок утонул в реке в Поставском районе-4

Фото: МВД Беларуси

Выясняются детали случившегося.

Летом 2019 года умер 6-летний житель Лунинца.

Ребёнок погиб в машине скорой помощи по дороге в минскую больницу – подробнее здесь.

# Гибель детей # происшествия

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