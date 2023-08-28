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Двое детей утонули в Сенненском районе, плавая на надувном матрасе

28 августа 2023 10:48
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Новости Беларуси. Несоблюдение правил безопасности на воде привело к трагедии. В Сенненском районе утонули дети. По данным МЧС, на берегу озера Леваново в разбитом кемпинге отдыхали две семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое детей утонули в Сенненском районе, плавая на надувном матрасе-1

Мужчина с тремя детьми отплыл на надувном матрасе на расстояние около 80 метров от берега. Матрас перевернулся и люди оказались в воде. Одного ребенка удалось спасти рыбаку, который в тот момент находился на лодке недалеко от места происшествия. Двое детей ушли под воду. Приехавшие спасательные службы приступили к их поиску. Спустя некоторое время на глубине 3 метров водолазы обнаружили тело 9-летней девочки, а потом и ее 6-летней сестры.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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