Двое детей утонули в Сенненском районе, плавая на надувном матрасе

Новости Беларуси. Несоблюдение правил безопасности на воде привело к трагедии. В Сенненском районе утонули дети. По данным МЧС, на берегу озера Леваново в разбитом кемпинге отдыхали две семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с тремя детьми отплыл на надувном матрасе на расстояние около 80 метров от берега. Матрас перевернулся и люди оказались в воде. Одного ребенка удалось спасти рыбаку, который в тот момент находился на лодке недалеко от места происшествия. Двое детей ушли под воду. Приехавшие спасательные службы приступили к их поиску. Спустя некоторое время на глубине 3 метров водолазы обнаружили тело 9-летней девочки, а потом и ее 6-летней сестры.