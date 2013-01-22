Два пассажирских поезда столкнулись в Португалии. Ранены более 10 человек

Новости Португалии. В Португалии произошла крупная железнодорожная авария. Недалеко от Лиссабона столкнулись два пассажирских поезда. Пострадали более десятка человек. О причинах инцидента пока не сообщается.

Все пострадавшие госпитализированы. Из-за аварии временно прекращено железнодорожное сообщение между столицей Португалии и городом Порту на севере страны.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. По факту случившегося ведется проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.