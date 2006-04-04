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ДТП на автотрассе Белосток-Варшава

04 апреля 2006 07:22
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В результате автокатастрофы на автотрассе Белосток-Варшава погибли два человека, один получил тяжелые ранения. Столкнулись две латвийские фуры и польский грузовик. Произошло возгорание автомобилей. Ликвидация последствий аварии продлилась несколько часов. Это происшествие на дороге Белосток-Варшава уже 22-ое по счету с начала года. В авариях погибли 9 человек, 25 получили ранения. Эту трассу называют "черной". Каждая третья авария на польских дорогах произошла именно здесь.
# происшествия

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