ДТП на автотрассе Белосток-Варшава

В результате автокатастрофы на автотрассе Белосток-Варшава погибли два человека, один получил тяжелые ранения. Столкнулись две латвийские фуры и польский грузовик. Произошло возгорание автомобилей. Ликвидация последствий аварии продлилась несколько часов. Это происшествие на дороге Белосток-Варшава уже 22-ое по счету с начала года. В авариях погибли 9 человек, 25 получили ранения. Эту трассу называют "черной". Каждая третья авария на польских дорогах произошла именно здесь.