Должностных лиц «Полимира» обвиняют в подлоге и нарушении правил охраны труда

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела по обвинению должностных лиц завода «Полимир» в нарушении правил охраны труда и служебном подлоге.



Осенью 2014 года руководители одного из цехов не позаботились о проведении инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда – аппаратчик цеха был допущен к выполнению опасных работ. При этом не был оформлен наряд-допуск.



Светлана Сахарова, официальный представитель УСК по Витебской области:

19.11.2014 около 11 часов 10 минут при внутренней очистке емкости от остатков продукта произошло воспламенение газовоздушной смеси. 37-летний рабочий, находившийся в емкости, получил ожоги общей площадью 60% поверхности тела 3 и 4 степени, ожоги дыхательных путей, от которых 28.11.2014 умер в УЗ «Витебская областная клиническая больница». С целью избежать ответственности за допущенные нарушения по охране труда, должностные лица организовали внесение в официальные документы записей о прохождении погибшим проверки по охране труда и прохождении им повторного инструктажа.

Должностным лицам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 306 и ч. 1 ст. 427 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека; служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь.