В результате аварии в одной из шахт Южно-африканской Республики более 2,5 тысяч человек оказались заблокированы под землёй.

Уже сутки рабочие находятся на глубине двух километров. В золотоносном руднике температура воздуха - 40 градусов, ощущается также острая нехватка кислорода. Сегодня удалось установить связь с шахтерами. Им спускают воду и еду.

Авария произошла из-за падения одной из опор и обрыва электрокабеля, в результате чего вышел из строя подъемник. Сейчас людей эвакуируют с помощью люльки через соседнюю шахту. Спасательная операция займет около десяти часов. На поверхность удалось поднять лишь около 600 человек.

