Брестская область: 60-летнего директора школы, который насиловал несовершеннолетних на своем рабочем месте, выслеживали 3 недели

Новости Беларуси. Подробности этой истории шокируют. 60-летний директор школы одного из крупных районных центров Брестской области приставал к несовершеннолетним прямо в школе, на рабочем месте.

Мужчину задержали по подозрению в педофилии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).



Следственный комитет Республики Беларусь:

Мужчина, находясь по месту работы, с целью удовлетворения своей половой страсти, с применением насилия и вопреки воле заведомо для него несовершеннолетней совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования выяснилось, что это не первый подобный эпизод в деле директора.

Сотрудники школы недоумевают: как мог руководитель, уважаемый человек в городе, пойти на такое...

Коллеги задержанного директора (в интервью «Комсомольской правде»):

Чтобы он занимался такими нехорошими вещами? Да вы что! Он прекрасный и уважаемый человек в городе, у него отличное чувство юмора, легкий на подъем. Кстати, отличный семьянин, женат, есть дети.

Того, на кого и подумать не могли, был задержан правоохранителями в своем же рабочем кабинете.

За директором-педофилом сотрудники уголовного розыска следили три недели.

Андрей Колядич, первый заместитель начальника УВД Брестского облисполкома полковник милиции:

Оперативная информация о том, что директор школы не должным образом ведет себя со школьницами, к нам поступила 1 сентября. Необходимо было все тщательно проверить, задокументировать. Незамедлительно был разработан комплекс оперативно-розыскных мероприятий, о котором знал очень узкий круг сотрудников милиции и прокуратуры. Тема очень щекотливая, поэтому секретность была важнейшей составляющей успешной реализации спецоперации. К сожалению, первоначальная информация подтвердилась. Для создания прочной доказательной базы крайне непристойного поведения директора нам понадобилось около трех недель. Все это время мужчина находился под нашим контролем. Появление в его служебном кабинете 23 сентября сотрудников уголовного розыска стало для него полной неожиданностью.



Если вина директора будет доказана, ему грозит до 13 лет лишения свободы. Столько получил бывший педагог-психолог минской школы за аналогичное преступление. Тогда на счету насильника было более 10 несовершеннолетних жертв.

Напомним, недавно в Гомеле была поставлена точка в расследовании громкого уголовного дела о педофилии и распространении порнографии.

41-летний местный житель обвиняется в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих 15-летних подростков. Подробности читайте здесь.

С педофилами в Беларуси борются не только правоохранительные органы, но и обычные граждане, неравнодушные к проблеме. Например, общественное движение «Стоп ублюдки».

Активисты отслеживают педофилов в Интернете, общаются с ними под видом малолетних, а позже приходя на встречу...

Организация уже имеет свои филиалы во всех областных центрах страны. Но своих лиц и имен участники проекта не раскрывают – принцип сыска. Но один из них согласился в виде исключения дать интервью корреспондентам программы «Картина мира» (смотрите видео).