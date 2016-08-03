Бонни и Клайд по-белорусски: семейная пара выдавала липовые справки о доходах

Новости Беларуси. Семейная пара из Минска подозревается в незаконной предпринимательской деятельности и выманивании кредитов. Муж и жена через свою фирму выдавали людям липовые справки о доходах. Клиенты получали кредиты в банке, а затем отдавали паре деньги под проценты. Таких случаев следствие уже установило 17.

Сумма незаконно полученных кредитов составила свыше 120 тысяч рублей.

В отношении семейной пары возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Действия подозреваемых квалифицированы следствием по части 1 Статьи 237 – это выманивание кредитов или субсидий, и части 3 Статьи 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это незаконная предпринимательская деятельность.

Следствие полагает, что в результате противоправных действий супружеской пары было вовлечено большее количество займов физических лиц и кредитов банковских учреждений. Если граждане обладают какой-либо значимой информацией, просим их обратиться в управление следственного комитета города Минска.