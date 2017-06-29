Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком

Новости Беларуси. Без горячей воды уже больше суток остается поселок Красносельский в Гродненской области. Причиной всему стало повреждение трубы газопровода на мини-ТЭЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошло все по невнимательности водителя грузовика. После отгрузки он забыл опустить кузов и начал движение задним ходом.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Уже при выезде с территории предприятия поднятым кузовом грузовика были повреждены надземные инженерные коммуникации, которые, в свою очередь, при падении повредили 5 припаркованных легковых автомобилей.