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Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком

29 июня 2017 11:45
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Новости Беларуси. Без горячей воды уже больше суток остается поселок Красносельский в Гродненской области. Причиной всему стало повреждение трубы газопровода на мини-ТЭЦ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произошло все по невнимательности водителя грузовика. После отгрузки он забыл опустить кузов и начал движение задним ходом.

Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком-1

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Уже при выезде с территории предприятия поднятым кузовом грузовика были повреждены надземные инженерные коммуникации, которые, в свою очередь, при падении повредили 5 припаркованных легковых автомобилей.

Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком-4

Эта теплоэлектроцентраль питает горячей водой и электроснабжением один из восьми производственных участков завода цементного завода, а также населенный пункт, где проживает около 7 тысяч человек. Последствия аварии устраняет газовая служба. Пострадавших нет.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт # Андрей Цыдик

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