Больше пяти лет могилевское автопредприятие выплачивало пенсию по увечью умершему человеку

Новости Беларуси. В Могилеве пять лет выплачивали пенсию умершему человеку. 135 миллионов рублей накопилось на счету, деньги с которого не может получить обратно предприятие, допустившее просчеты. В деле фигурирует и человек, который успел воспользоваться чужими средствами.

Это непростая история своими корнями уходит в далекие 60-ые. Жительница райцентра Круглое в те годы получила увечья после наезда на нее грузовика. Суд постановил: автопарку, которому и принадлежал автомобиль, пожизненно и ежемесячно выплачивать пострадавшей компенсацию. Какое-то время женщина сама получала деньги, но с возрастом оформила доверенность на сына.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Доверенность была выписана в апреле 2009 года сроком на два года. Однако в декабре 2009 года женщина умерла, а ее сын, то есть теперь наш подозреваемый, пользовался этой доверенностью до срока ее годности, то есть до апреля 2011 года. Таким образом он незаконно завладел более 23 млн рублей.

Без доверенности банк выплаты прекратил, но начисления на счет все также исправно продолжались.

Больше, чем за пять лет автопарк перевел пострадавшей 135 млн рублей. 23 из них уже ушли в неизвестном направлении, 112 еще остаются на счету. Но и эти деньги вернуть автопарк пока не в силах.

Выплаты компенсации «мертвой душе», возможно, продолжались бы еще не один год, но автопарк провел ревизию и взялся за голову.

Михаил Непрошин, директор автопарка № 3 Могилева:

Возможно, это была обязанность отдела кадров, но сейчас те люди, которые работали в «кадрах», уже на пенсии, и спросить не с кого.

Уже два суда прошли не в пользу автопарка, но руководство предприятия сдаваться не собирается.

Горе-мошеннику грозит семь лет тюрьмы и конфискация имущества.

Татьяна Суринович, нотариус Могилевского нотариального округа:

Это получается своего рода мошенничество, потому что доверенность с момента смерти аннулируется. Сведения о смерти он не предоставил в соответствующее учреждение, поэтому оно выдавало, соответственно, эти денежные средства.

К слову, законодательством в нашей стране регулируются все денежные вопросы в подобных случаях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Шлапакова, начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и соцзащите Могилевского облисполкома:

Выплата пенсий производится за текущий месяц с 5 по 26 число включительно. Поэтому если человек, пенсионер умирает условно 1 числа текущего месяца, семья имеет право на получение недополученной суммы пенсии. Если же члены семьи совместно не проживают, здесь идет как наследование суммы – через нотариуса.

Как показывает практика, сколько веревочке не виться, расплата не за горами.