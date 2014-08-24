Более 30 человек пострадали от «воровок на доверии» с начала года в Могилевской области

Новости Беларуси. Более 30 жителей Могилевской области с начала года пострадали от рук мошенников. Во всех случаях жертвами «воровок на доверии» становились пожилые люди. Под видом соцработников, ЖЭУ, горгаза мошенницы беспрепятственно проникали в дома стариков. А с уходом «непрошеных гостей» пропадали все сбережения пенсионеров. По словам правоохранителей, пострадавшие дают схожее описание преступников.

Регина Игнатьева:

Она пришла и сказала, что пришла с гуманитарной помощью из собеса.

90-летняя могилевчанка Регина Иосифовна вспоминает, как сама впустила в дом мошенниц. Доверчивая пенсионерка и представить тогда не могла, что с виду безобидные женщины лишат ее всех сбережений. Принесли, вспоминает бабушка, якобы дотацию к пенсии – 100 тысяч рублей. А после визита мошенниц не досчиталась трех миллионов. Позвонила в милицию, но преступниц уже и след простыл.

Регина Игнатьева:

Я теперь уже знаю. Даже у меня защепка есть, внук сделал. Так я закрываю. Пока откроешь, так не долезешь.

Подобных случаев в одной только Могилевской области с начала года зафиксировано более трех десятков. И в каждом пострадавшие – именно старики.

Под видом работников разных служб мошенники проникают в дома доверчивых пенсионеров и незаметно уносят все их сбережения.

Виктор Ерошков, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РОВД Могилева:

Преступники могут представиться кем угодно: работниками ЖЭУ, горгаза, почтового отделения связи. Цель их – заполучить деньги пожилых людей.

Если проанализировать ситуацию, на удочку мошенников попадают именно те старики, которые не состоят на учете в центрах соцобслуживания. А, следовательно, никакого инструктажа, как действовать в случае появления на пороге таких «непрошеных гостей», они не получали. Потому даже элементарно проверить документы не удосуживались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Иваненко, директор Центра соцобслуживания населения Октябрьского района Могилева:

У каждого нашего социального работника при себе имеется служебное удостоверение, которое они обязаны предъявлять по первому требованию. И, конечно же, наши работники не в праве и никогда не будут требовать предъявления денежных средств, тем более забирать их. Не доставляют пенсию, они не имеют права работать с денежными средствами. Соответственно, они могут только обслуживать наших посетителей, пожилых людей, инвалидов, которые находятся у нас на обслуживании.

Ни одного факта подобного обмана пенсионеров пока не раскрыто. А значит аналогичные сценарии вполне могут быть еще не раз применены. Не стать следующей жертвой преступников, к слову, может помочь элементарная проверка документов или звонок в милицию.