Боевики захватили еще два города в Ираке

Новости Ирака. В Ираке боевики захватили еще два города в провинции Дияла. Там под контролем экстремистов находятся все правительственные учреждения и крупнейшие предприятия. Также террористами был захвачен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. На предприятии остался технический персонал. Иностранцы были эвакуированы заранее.

Отметим, исламисты из суннитской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» взяли под свой контроль несколько городов, в том числе и Талль-Афар, расположенный всего в сотне километров от Багдада. Эксперты отмечают, что сложная ситуация в Ираке отразиться на ценах на нефть. Они начали расти еще на прошлой неделе. Дальнейшая ситуация на нефтяных рынках зависит прежде всего от того, в каких руках окажутся нефтеперерабатывающие предприятия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.