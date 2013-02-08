Бешеный пёс держит в страхе жителей Полтавы. Собака уже искусала более 30 человек

Новости Украины. В четверг вечером стало известно о том, что в Киевском районе Полтавы собака покусала 28 человек, среди которых 7 детей. Поиски пса продолжает ветеринарная служба совместно с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Станислав Васильевич, врач травмпункта (в интервью gazeta.ua):

У одного человека выгрызла с ноги кусок мяса, когда ехал на велосипеде, еще одну женщину покусала, когда возвращалась с сумками из магазина. Потерпевшие до сих пор в больнице. Их проверяют на бешенство. Эта болезнь поражает центральную нервную систему и может привести к смерти.

Как сообщает украинская пресса, всё указывает на то, что животное болеет бешенством. Со слов очевидцев, собака рыжего цвета, длинношерстная, бегает с открытой челюстью.