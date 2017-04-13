Белорусский микроавтобус попал в серьезную аварию под Брянском

Новости России. Микроавтобус Volkswagen Transporter с белорусскими номерами попал в серьезную аварию в Брянской области.
На перекрестке у поселка Добрунь столкнулись Volkswagen Transporter, фургон, перевозивший хлеб, фура и бус.
Региональные издания сообщают о нескольких пострадавших.
По информации МЧС России по Брянской области, пострадавших из покореженных машин пришлось деблокировать.
Из сообщения Главного управления МЧС России по Брянской области:
В 08.15 на пульт оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Брянский район, п. Добрунь, с участием четырех автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, которые доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями проводилось деблокирование пострадавших.