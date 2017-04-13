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Белорусский микроавтобус попал в серьезную аварию под Брянском

13 апреля 2017 09:54
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Новости России. Микроавтобус Volkswagen Transporter с белорусскими номерами попал в серьезную аварию в Брянской области.

На перекрестке у поселка Добрунь столкнулись Volkswagen Transporter, фургон, перевозивший хлеб, фура и бус.

Региональные издания сообщают о нескольких пострадавших.

По информации МЧС России по Брянской области, пострадавших из покореженных машин пришлось деблокировать.

Из сообщения Главного управления МЧС России по Брянской области:
В 08.15 на пульт оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Брянский район, п. Добрунь, с участием четырех  автомобилей. В результате ДТП есть пострадавшие, которые доставлены в лечебное учреждение. На месте происшествия пожарно-спасательными подразделениями проводилось деблокирование пострадавших.

# происшествия # Авария в России

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