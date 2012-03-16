Белорусские пограничники подключились к поиску пропавшей в Брянске 9-месячной девочки

Новости Беларуси. Белорусские пограничники стараются предотвратить возможный вывоз похищенного ребенка транзитом через Беларусь. На всех наших погранпунктах особо тщательно проверяют граждан с младенцами. Ориентировки разосланы еще с минувших выходных. Госпогранкомитет работает в тесном взаимодействии с правоохранительными структурами как Беларуси, так и России.

Ребенок пропал в Брянске 11 марта, когда мама оставила дочь в коляске и ненадолго зашла в магазин. В области всю неделю проводится межгосударственная операция «Розыск». Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гуреев, начальник розыскного отдела Управления уголовного розыска УВД Могилёвского облисполкома:

Незамедлительно нами были приняты поисковые меры. Ориентирован личный состав Могилевского гарнизона, наружные силы. Одновременно ориентировка о розыске была направлена в территориальные органы внутренних дел области с приметами девочки, а также лиц, похитивших её. При получении какой-либо информации незамедлительно будут информированы сотрудники внутренних органов Брянской области.