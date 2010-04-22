Белорусская военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту падения истребителя МиГ-29 на одном из военных полигонов Беларуси

ЧП произошло накануне вечером во время планового полёта. Сейчас на месте падения машины работают военные следователи, которым предстоит выяснить истинную причину аварии.

Вячеслав Ременчик, начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Беларусь:

21 апреля в 20.15 при выполнении полёта в условиях ограниченной видимости при совершении маневра повышенности сложности произошло соприкосновение двух самолетов МиГ-29 927-й истребительной авиабазы. В результате одна из машин получила повреждения, не позволившие продолжить полет. Пилот сумел вывести самолет в район 210-го авиационного полигона и, убедившись в отсутствии на земле населенных пунктов, катапультировался. Профессиональные действия другого пилота позволили посадить машину на базовом аэродроме. В настоящее время жизни и здоровью летчиков ничто не угрожает.

Разбирательство ведётся по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Отметим, что это первый подобный факт в истории белорусской военной авиации.