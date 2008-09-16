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Белорусская гражданка была среди погибших в авиакатастрофе в Перми

16 сентября 2008 16:56
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Эту информацию официально подтвердили сегодня в МИД Беларуси. Юлия Максименко 83-го года рождения работала в Пражском образовательном центре. В Пермь она летела в командировку. Посольство Беларуси в России готово оказать любую консульскую помощь родным и близким погибшей. Распространившиеся накануне противоречивые данные о том, что на борту потерпевшего крушение самолета "Боинг-737" граждан Беларуси не было названы "ошибкой в сведениях".

Напомним, крушение "Боинга-737" произошло в минувшее воскресенье. Авиакатастрофа унесла жизни 88 человек. Основная версия трагедии — техническая неисправность, из-за которой произошло возгорание правого двигателя.
# происшествия

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